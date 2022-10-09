"Объединенный список" - за переоценку реформы портов и проекта СПГ-терминала в Скулте

Представители политической силы "Объединенный список" ("ОС"), которая планирует работать в правительственной коалиции, критикуют портовую реформу, проводимую нынешним правительством, а также проект терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Скулте, сообщает программа Латвийского телевидения De facto.

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Уходящий Сейм срочно присвоил СПГ-терминалу в Скулте статус объекта национальных интересов, но авторы проекта признают, что этого недостаточно. Чтобы найти кредитора для строительства, нужны также гарантии того, что через терминал газ будет закупать крупнейший потребитель Латвии - Latvenergo. Но государственная компания не получила на это задание от Министерства экономики. Поэтому Latvenergo заключил с Клайпедским СПГ-терминалом десятилетний договор на право ежегодно покупать шесть тераватт-часов.

Как сообщил программе de facto госсекретарь минэкономики Эдмундс Валантис, проведенное по заказу министерства исследование показало, что терминал в Скулте экономически оправдан, если он обрабатывает десять тераватт-часов в год. Прямого ответа на вопрос, следует ли давать государственные гарантии, нет. У минэкономики тоже нет конкретной позиции, так как официально разработчики не обращались туда за какой-либо поддержкой.

На вопрос, что же делать с проектом СПГ-терминала в Скулте, в "Объединенном списке" отвечают скептически.

"Сегодня в любом случае проект нужно притормозить, чтобы ответить на все вопросы, оставшиеся без ответа. Не секрет, что политически его подтолкнули силой. Экономического обоснования никто не увидел", — сказал Марис Кучинскис ("Объединенный список").

В "ОС" также подвергли критике одобренную правительством крупную портовую реформу, которая предусматривает ликвидацию управления Рижского и Вентспилсского свободных портов. Все имущество, обязанности и функции должны взять на себя новые государственные предприятия, контрольный пакет которых будет принадлежать министерствам. Реформой руководило минсообщения во главе с "консерваторами".

Несмотря на то, что законы были приняты, реформа не была реализована на практике. В настоящее время две комиссии, созданные правительством, оценивают активы портов, обязательства и способы их передачи государственным компаниям. Если в случае с Вентспилсом компания была основана три года назад, то для поглощения Рижского свободного порта компания вообще не создавалась. По словам министра сообщения Талиса Линкайтса ("консерваторы"), он не будет спешить с передачей решения правительству: "Мы подготовим все необходимые проекты решений, чтобы новое правительство могло их принять".

Закон предусматривает, что администрация портов должна быть ликвидирована до конца года, но Линкайтс признает, что, скорее всего, это невозможно. Он винит в этом сбор подписей, начатый весной Союзом зеленых и крестьян, что задержало вступление закона в силу на два месяца и обошлось налогоплательщикам в 800 000 евро. Среди подписавших были Дидзис Шмитс, Раймондс Бергманис, Кучинскис и Эдгарс Таварс, избранные в Сейм от "Объединенного списка".

"В "ОС" полагают, что эту ошибку надо исправить, внедрив модель, подобную Лиепайской, где есть государство, самоуправление, управляющая группа компаний, которая в целом смотрит на то, как порт развивается", — сказал Таварс.

На вопрос о последствиях остановки реформы Линкайтс не дал четкого ответа. Ранее он неоднократно говорил, что на самом деле это была реформа, проводимая "Новым единством", а не "консерваторами".

Портовая реформа и СПГ-терминал Скулте упоминались сторонами на первых переговорах будущей коалиции, но конкретного соглашения о том, что делать дальше, пока нет. Как заявил председатель правления партии "Единство" Арвилс Ашераденс, в переговорах о будущей коалиции необходимо учитывать приход новых сил.

"Понятно, что в коалицию приходят новые партнеры, мы должны уважать их мнение. Итак, есть два порта (Рига и Вентспилс, которые будут затронуты реформой), а один (лиепайский порт) остается свободной экономической зоной. Помимо этого мы открыты для обсуждения дальнейших действий. То же самое и с терминалом", - сказал Ашераденс.

Председатель "Национального объединения" Райвис Дзинтарс заявил, что конкретных предложений ему не поступало: "Если будет договоренность о том, что вместе формируем коалицию, то нам придется говорить по вопросам, представленным "Объединенным списком".

Регулирование портов всегда было чувствительным вопросом в политике, поскольку на карту поставлены интересы влиятельного бизнеса. Однако будущее портов сейчас неопределенно еще и потому, что никто не знает, как в итоге повлияет на грузопоток война России против Украины.