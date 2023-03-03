"Объединенный список" затормозил реформу школьной сети
Foto: Shutterstock

После возражений "Объединенного списка" коалиция согласилась изъять из законопроекте о бюджете следующего года поправки к Закону об образовании, предусматривающие реформу школьной сети, сообщает Латвийское телевидение.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Эти поправки подразумевали пересмотр критериев школ, например, минимальное количество детей в классе. По мнению политиков "Объединенного списка", это ставит под угроз больше трети сельских школ.

По мнению партии, реформа нужна, но ее нужно проводить в обычном порядке с полноценными дискуссиями в парламенте, а не через паркет законов о бюджете.

Министр образования Анда Чакша признала, что поправки были включены в пакет законов о бюджете для того, чтобы провести реформу быстрее. "Так, как было раньше, продолжаться больше не может. Демографическая ситуация поменялась. Число детей и подростков в регионах уменьшилось на 30%, даже 40%", — подчеркнула она, добавив, что есть школы, где детей меньше, чем учителей и технических работников.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов
Умные решения для дома. Как экономить время и деньги
Энергия ветра для домашних хозяйств. Хобби для энтузиастов
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома