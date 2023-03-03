"Объединенный список" затормозил реформу школьной сети

После возражений "Объединенного списка" коалиция согласилась изъять из законопроекте о бюджете следующего года поправки к Закону об образовании, предусматривающие реформу школьной сети, сообщает Латвийское телевидение.

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Эти поправки подразумевали пересмотр критериев школ, например, минимальное количество детей в классе. По мнению политиков "Объединенного списка", это ставит под угроз больше трети сельских школ.

По мнению партии, реформа нужна, но ее нужно проводить в обычном порядке с полноценными дискуссиями в парламенте, а не через паркет законов о бюджете.

Министр образования Анда Чакша признала, что поправки были включены в пакет законов о бюджете для того, чтобы провести реформу быстрее. "Так, как было раньше, продолжаться больше не может. Демографическая ситуация поменялась. Число детей и подростков в регионах уменьшилось на 30%, даже 40%", — подчеркнула она, добавив, что есть школы, где детей меньше, чем учителей и технических работников.