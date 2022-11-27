Объем мусора на пляжах Латвии в 10 раз превышает норму ЕС. Самая плохая ситуация – в Майори

В этом году самым грязным пляжем страны стал пляж Майори в Юрмале, а самым чистым пляжем — Калтене. В целом ситуация очень пессимистичная – тревожит количество пластика и окурков. Об этом рассказал руководитель Фонда экологического образования и кампании Mana jūra ("Мое море") Янис Улме.

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Результаты мониторинга чистоты пляжей в этом году показывают на критическую ситуацию с количеством мусора на пляжах. С прошлого года результаты немного улучшились, но к норме ЕС почти не приблизились.

В 2022 году на 100 метров пляжа приходилось в среднем 229 единиц мусора, тогда как в 2021 году — 266 единиц мусора. В среднем с 2011 по 2022 год на 100 метрах латвийских пляжей находится около 210 единиц мусора.

В этом году самый частый вид загрязнения по–прежнему трудно идентифицируемые пластмассовые изделия, они составляют 28% всех отходов, найденных на побережье. Далее следуют пластиковые пакеты (8% всех отходов), затем — бумага, картон и мусор, который не попадает ни под одну категорию отходов, в том числе уголь, сигаретные окурки, пенопласт, пластиковые веревки, металл, продуктовые отходы, крышки и пробки от бутылок.

Эти самые распространенные виды отходов составляют 77% мусора на побережье, причем все шесть самых распространенных категорий мусора — пластиковые отходы.

В 2020 году в Евросоюзе появилось соглашение о том, что пляж можно считать чистым, если количество отходов на нем не превышает 20 единиц на 100 метров. Получается, среднее загрязнение на латвийских пляжах превышает показатель европейской нормы в 15 раз — ни один из пляжей Латвии не соответствует цели Евросоюза хорошего состояния морской окружающей среды.

Сейчас на самом чистом пляже страны, в Калтене, находится 36 единиц мусора на 100 метров. Далее следует пляж Энгуре (38 единиц) и Мазирбе (43 единицы).

Самый грязный пляж в этом году — Майори в Юрмале, там на 100 метров побережья находится 1152 единицы мусора. Далее следует пляж Даугавгривы (745 единиц мусора) и Вецаки (629 единиц), Клапкалнциемс (514 единиц) и пляж Лиелупе (443 единицы), а также центральный пляж Лиепаи (411 единиц мусора на 100 метров).

По словам Улме, результаты кампании этого года не дают поводов для оптимизма — Латвия по-прежнему очень далека от целей, выдвинутых Европейским Союзом. Также все более заметной становится проблема с пластиковым мусором, в особенности критическое количество одноразовой пластмассы и упаковки, а также растущее количество окурков.