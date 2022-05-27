Объем пожертвований беженцам из Украины существенно снизился

Объем пожертвований для беженцев из Украины существенно снизился и этим людям нужно понимать, что им не будет все "подано на блюдечке", сообщил агентству LETA председатель правления общества "Время для молодежи" Гинтс Янковскис.
Общество оказывает помощь украинским беженцам в Баусском крае.
В качестве основной проблемы в оказании поддержки беженцев Янковскис называет снижение объема пожертвований. "В Латвии растут цены, люди выбирают другие цели для пожертвований, больше не выдвигая в качестве приоритета помощь жителям Украины. Не могу сказать, что жертвовать вообще перестали, но сумма сильно уменьшилась, что соответственно снижает наши возможности помогать", - поясняет Янковскис.
На данный момент важны именно финансовые пожертвования, так как на эти деньги можно купить необходимые товары и не создавать лишние запасы по конкретным позициям.
В качестве актуальной проблемы Янковскис также назвал допуск украинских беженцев на рынок труда. "Жители Украины должны сами понимать, что все на блюдечке им не дадут", - говорит глава общества. По его словам, общество организовало встречу с представителями предприятий Kaija и Baltic Candles. На каждое из собраний пришло около 30 украинцев, из которых около пяти рассматривали возможность трудоустройства. "В результате до работы доходят единицы", - говорит Янковскис.
По мнению эксперта, государство и самоуправления должны искать возможности, как дополнительно стимулировать и поддерживать негосударственные организации, которые в качестве приоритета своей деятельности выдвинули помощь беженцам из Украины.