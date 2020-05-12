Объем средств не непредвиденные случаи увеличен на 300 миллионов евро

Кабинет министров во вторник утвердил предложение Министерства финансов увеличить бюджетную программу "Средства на непредвиденные случаи" еще на 300 миллионов евро. Таким образом в этом году на реализацию программы направлены 625 миллионов евро.

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Дополнительные средства на непредвиденные случаи в размере 300 миллионов евро будут выделены из Госкассы, ранее они были заимствованы на международных финансовых рынках.

Как пояснили с Минфине, дополнительные средства в размере 300 млн евро предоставлены Госказной, которая получила их в результате заимствования на международных финансовых рынках.

Первоначально в этом году на эти цели было выделено 25 миллионов евро. В конце марта, когда начался кризис, вызванный Covid-19, бюджет программы было решено увеличить на 300 миллионов евро. Однако, до конца апреля было выделено уже 343,8 миллиона и в бюджете программы образовалась нехватка средств.