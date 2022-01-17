Обещание Кариньша об уменьшении налога на основное жилье не выполнено

Если бы правительство Кришьяниса Кариньша выполняло то, что написано в его декларации, большинству семей вообще больше не пришлось бы платить налог на недвижимость (НН). Однако вместо этого в результате административно-территориальной реформы большинство семей в этом году заплатят намного больше прежнего, пишет nra.lv.

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В декларации правительства была обещана более справедливая политика налога на недвижимость, предусматривающая введение необлагаемого минимума на основное жилье, в том числе для того, чтобы уменьшить ненужную конкуренцию между самоуправлениями в применении НН.

Хотя правительство Кариньша уже стало самым долго работающим в истории Латвии, это обещание так и не выполнено.

Правда, в 2020 году обсуждался вопрос о том, чтобы с 1 января 2022 года отменить налог на основное жилье.

Аналогичный порядок уже на тот момент действовал в соседних Литве и Эстонии.

В марте 2020 года и в Латвии были подготовлены изменения в законах, чтобы освободить от НН основное жилье, однако они застряли где-то в Кабинете министров.

Но около месяца назад Минфин подготовил документ "Об обеспечении соразмерного налога на недвижимость", в котором указано: "Освобождение недвижимого имущества от налога на недвижимость или существенное снижение ставки налога не способствуют эффективному использованию недвижимости".

Это не внушает надежд на то, что правительство выполнит свое обещание.