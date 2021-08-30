Обладателем Приза года в архитектуре Риги стал новый торгово-офисный комплекс Origo

Приз 2021 года в архитектуре Риги присужден новому торгово-офисному центру Origo, сообщило Управление коммуникации Рижской думы.

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Приз вручен за "органичное, гармоничное и многофункциональное насыщение городского пространства в центре Риги, а также за комплексное решение архитектонического пространства с соблюдением требований универсального дизайна и доступности среды".

По словам главного архитектора Риги Гвидо Принциса, проект Origo реализован со скандинавским подходом к деталям, здесь нет ничего малозначимого, каждый элемент играет свою роль в его общей ценности. Хотя объект в основном представляет собой пространство для торговли и работы, он организует городскую среду и уже стал новым местом встречи горожан и гостей как в помещении, так и под открытым небом.

Награда вручена авторам проекта — архитекторам Улдису Зандартсу, Инге Пиньке, Артуру Мартинсонсу, Зане Страуме, ландшафтным архитекторам Илзе Рукшане, Хелене Гутмане, Иеве Диманте, архитектору-планировщику города Марку Гелдолфу и ландшафтному технику Руте Тобиесе.

Из 625 объектов строительства, сданных в эксплуатацию в прошлом году в Риге, 24 здания были внесены в реестр участников конкурса на Приз года в архитектуре столицы и номинированы на дальнейшую оценку.

"Все финалисты этого года — это частные инвестиционные проекты. Каждый объект особенный, демонстрирует профессионально разносторонний и объективно качественный вклад в архитектуру и градостроительство Риги, поэтому жюри выставки решило присудить признание всем финалистам", — подчеркнул Гвидо Принцис.