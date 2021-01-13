Обладатели вида на жительство в Латвии смогут получить вакцину от Covid-19 за счет государства
Foto: LETA

Иностранцы с постоянным видом на жительство в Латвии, а также иностранцы, делающие взносы обязательного государственного страхования, смогут получить вакцину от Covid-19 за счет государства, сообщил Delfi представитель Министерства здравоохранения Оскарс Шнейдерс.

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Шнейдерс объяснил, что вакцинация от Covid-19 является частью оплачиваемого государством здравоохранения, и все, кто до сих пор мог претендовать на государственную медицинскую помощь, также смогут получить бесплатную вакцину.

Это касается в том числе супругов социально застрахованных в Латвии граждан ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии. Кроме того, вакцину могут получить супруги, обладающие временным видом на жительство и воспитывающие детей до семи лет или, по крайней мере, троих детей до 15 лет. Что касается остальных обладателей ВНЖ, вакцина будет доступна тем, кто работает в Латвии и совершает социальные взносы.

Бесплатная вакцина будет доступна постоянно проживающим в Латвии военным пенсионерам Российской федерации и украинским пенсионерам. Это установлено в межгосударственных договорах с Украиной и Россией.

Как уже сообщалось, в Латвии началась вакцинация от Covid-19. Сейчас вакцину получают медики, затем придет очередь работников и клиентов центров социального ухода, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

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