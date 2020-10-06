Облако пыли ушло, качество воздуха почти во всей Латвии — хорошее

Концентрация мелких твердых частиц в воздухе продолжает снижаться. Качество воздуха везде, кроме Риги, оценивается как хорошее, свидетельствуют данные Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.

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Средняя концентрация частиц PM10 в Риге, в районе улицы Бривибас, в понедельник была 38 микрограммов на кубический метр (мкг/м³). В пятницу оно составляло 123 мкг/м³, в воскресенье — мкг/м³. 38 мкг/м³ — это среднее качество воздуха.

В других регионах воздух улучшился до хорошего. В Лиепае этот показатель снизился с 99 мкг/м³ в пятницу до 30 мкг/м³ в воскресенье и 16 мкг/м³ в понедельник, в Руцаве — от 120 мкг/м³ в пятницу до 27 мкг/м³ в воскресенье и 12 мкг/м³ в понедельник, в Резекне — от 61 мкг/м³ в пятницу до 44 мкг/м³ в воскресенье и 26 мкг/м³ в понедельник.

Индекс качества воздуха в западной части Латвии в понедельник был очень хорошим, на востоке страны — хорошим, в Риге — средним.

PM10 — это мелкая пыль диаметром до 10 микрометров (микронов). Для сравнения, диаметр волоса человека — 50-70 микронов. Для человека безвредна концентрация до 50 мкг/м³.

1 октября небо над Латвией затянула дымка, образовавшаяся из-за лесных пожаров и на востоке Украины и юге России и песчаных бурь в Африке и Азии.