Облезшие рижские столбики могут быть опасны для водителей в темноте

Столбики, которые поставили для безопасности дорожного движения в Риге, облезли, стали темными и угрожают безопасности дорожного движения в темноте, сообщает Латвийское радио.

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Светоотражательные элементы отклеились — где-то частично, где-то полностью — и черная пластмасса столбиков не видна в темноте. Это создает риск того, что водители не заметят их в темноте. Это особенно заметно на улице Кипсалас, но немногим лучше и ситуация на улицах Сколас и Лачплеша.

Директор "Школы безопасной езды" Янис Ванкс считает, что столбики должны быть видимы в любое время суток, и это важно не только для участников дорожного движения, но и для снегоуборочных машин, которые могут эти столбики в темноте просто снести. "Наверное, нужно найти техническое решение, какой-то другой вариант или другого производителя, чтобы эти элементы служили дольше, были лучше видны и лучше выполняли свою задачу", — предложил он.

"Ну, все в этой жизни когда-то приходит в негодность, и его приходится менять", — прокомментировал ситуацию Олаф Пулкс из "Нового единства", глава Комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы. Он пообещал, что испорченные столбики будут заменены или починены.

Что касается парковочных барьеров, например, на улице Сколас, то их менять не будут — по словам Пулкса, там светоотражающие элементы необязательны.

В этом году на содержание столбиков и замену испорченных было выделено 70 тысяч евро.