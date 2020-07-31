Обновлен список стран, вернувшись из которых, нужна 14-дневная самоизоляция

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) обновил список стран, по возращению из которых необходимо соблюдать режим 14-дневной самоизоляции. Его пополнили Мальта, Монако и Франция.

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По информации ЦПКЗ, 14-дневную самоизоляцию обязаны соблюдать жители, которые пересекали транзитом или вернулись из: Люксембурга, Румынии, Андоры, Испании, Болгарии, Бельгии, Швеции, Португалии, Мальты, Монако, Чехии, Хорватии, Швейцарии, Австрии, Франции.

У самой границы, но пока в "белом списке" - Польша, Нидерланды, Великобритания.

Швейцария, Австрия и Франция вошли в так называемый желтый список, то есть ЦКПЗ рекомендует оценить необходимость поездок в эти страны.

Возвращаясь из третьих стран, самоизоляцию не нужно соблюдать при приезде только из восьми стран. Это Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Грузия, Таиланд, Руанда, Тунис и Уругвай. Самоизоляцию необходимо соблюдать, возвращаясь из России, Белоруссии, Австралии, Марокко и Канады (ранее эти три страны были в списке разрешенных) и других третьих стран, которые специально не выделены в списке ЦПКЗ.

В Балтии самая высокая заболеваемость регистрируется в Литве - 5,7 случаев на 100 тыс. населения. В Латвии и Эстонии этот показатель составляет 2,6.

Список стран в силе с 31 июля по 7 августа. С более подробной информацией можно ознакомиться на домашней странице ЦПКЗ.