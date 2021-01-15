Обновленный прогноз: на выходных в Латвии ожидаются морозы до -28 градусов
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Грядущие выходные в Латвии выдадутся крайне холодными: согласно обновленному прогнозу синоптиков, самый большой мороз ожидается с вечера субботы по утро воскресенья. На рассвете в воскресенье столбик термометра в некоторых районах страны опустится до -25..-28 градусов. По всей Латвии, за исключением, возможно, центра Риги, не будет теплее -20 градусов, пишет nra.lv.

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Холодный атмосферный фронт настигнет Латвию еще раньше, но в ночь на субботу высокая облачность немного оградит эту территорию от резкого перепада температур. При этом сама суббота и воскресенье будут солнечными и безоблачными, что лишь поспособствует похолоданию.

За последние годы самым сильным был мороз 23 февраля 2018 года, когда в Даугавпилсе была зафиксирована температура -27,4 градуса. Однако рекордными по-прежнему являются холода 1940 года, когда синоптики отмечали морозы до -42 градусов.

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