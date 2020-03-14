Обозначена география происхождения Covid-19 у латвийских пациентов

К утру субботу в Латвии было подтверждено 9 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19. Пациенты вернулись из поездок в Италию, Испанию, Великобританию и Австрию, пишет агентство LETA со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Как уже ранее писал портал Delfi, к утру субботы в Латвии констатировано девять случаев заболевания Covid-19, и количество зараженных выросло до 26.

За минувшие сутки проведено 258 исследований, а в целом — 666.

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы на большей территории Латвии, исключение — Курземе и Видземе

Больше всего случаев зарегистрировано в Риге и Рижском регионе, меньше — в Земгале и Латгалии.

В SPKC также отмечают, что в настоящий момент детализировать информацию не могут из-за желания защитить пациентов.