Обращение Левитса к латвийцам: "Объект в Пардаугаве надо демонтировать"

Глава государства Эгил Левитс выступил с видеообращением к народу Латвии в связи с событиями, развернувшимися вокруг памятника советским воинам-освободителям Риги в Парке Победы. По его мнению "объект надо демонтировать".

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"В последние недели принимается решение о дальнейшей судьбе оставленного советскими русскими оккупантами объекта в Пардаугаве. Я хочу подчеркнуть, что то, какие исторические символы мы желаем сохранить и какие нет, каким мы желаем создавать общее пространство латвийской памяти — это только и единственно решение нашего собственного общества", - цитирует Левитса rus.lsm.lv.

По словам президента Латвии, "объект в Пардаугаве — не безмолвный свидетель истории. Это всегда был символ советской оккупации. Красная армия прогнала отсюда германо-нацистских оккупантов и одновременно сама установила советский оккупационный режим. Он продлился еще 45 лет и потребовал жертв, тысяч жизней невинных людей. Мы не приглашали к себе ни первых, ни вторых оккупантов".

"Этот объект уже давно стал инструментом автократического российского режима. Возле этого объекта не столько чествуют память павших, сколько гордятся принадлежностью к путинской идеологии "русского мира". Возне него публично звучат российские имперские нарративы и видение мира.

Однако после 24 февраля этот оставленный оккупантами объект в Пардаугаве обрел дополнительное значение. События последних недель также показывают, что он способен многих побудить на экстремальные действия, прославляющие в публичном пространстве российские военные преступления", - отметил он.

По словам Левитса, "публичному выражению имперской идеологии "русского мира" и прославлению военных преступников нет места в демократическом обществе. Совершенные Россией военные преступления и преступления против человечности провели четкую разграничивающую линию".

"Для латышей, всех патриотов Латвии любой национальности оставленный советскими русскими оккупантами объект в Пардаугаве — кричащий символ оккупации Латвии и военной агрессии путинской России против соседних государств. Он воплощает уничижение европейских ценностей и основ нашего государства. В демократическом обществе военными преступниками не гордятся. Их судят за содеянное и наказывают.

Поэтому этот объект российской пропаганды следует демонтировать. Поэтому решение Рижской думы демонтировать его — верное.

Своевременность этого решения подкрепляется реакцией латвийского общества, в краткие сроки пожертвовавшего на демонтаж уже больше 240 тысяч евро, в свою очередь, 20 мая патриоты Латвии организуют шествие за освобождение нашей страны от всяческого советского наследия", - сказал он.

Эгилс Левитс добавил, что "токсичное излучение этого объекта превышает масштабы одного самоуправления. Поэтому было бы важно, чтобы решение о его демонтаже принимал Сейм, отдельным законом сняв все бюрократические препоны к исполнению решения Рижской думы. Всем вовлеченным сторонам — Рижской думе, Сейму и правительству тоже — нужно действовать согласованно, решительно и во имя общей цели".

"Мы в Латвии осуждаем преступления, совершенные нацистским и советским тоталитарными режимами. Мы в Латвии помним и чтим жертв Второй мировой войны, в том числе чтим память всех павших солдат. Наше мнение ясно: недопустимо оправдание тоталитарных режимов, точно так же как оправдание агрессивной войны России против Украины. Оставленный советскими оккупантами объект в Пардаугаве следует демонтировать", - подчеркнул он в своем заявлении.

Как сообщалось, 13 мая 39 депутатов Рижской думы на внеочередном заседании проголосовали за демонтаж памятника в парке Победы, против были 13 депутатов. Один депутат не голосовал, семеро отсутствовали на заседании, которое было созвано в срочном порядке и проходило в удаленном формате.