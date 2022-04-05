Обратить "утечку мозгов": Россия пытается вернуть уехавших айтишников и других специалистов

В России готовят новую программу репатриации высококлассных специалистов, которые хотят вернуться на родину. По старой программе репатрианты могли рассчитывать на компенсацию стоимости переезда, выплату пособий до полугода при отсутствии работы и социальные льготы. Теперь это предложение планируется расширить, сообщают "Известия".

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По информации издания, сейчас в российские ведомства поступает множество обращений от россиян, которые в свое время переехали жить за рубеж и которые в связи с событиями в Украине столкнулись с негативным отношением к себе из-за российского гражданства и языка.

Российская госпрограмма "по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом", существует более 15 лет. За это время, как пишут "Известие", переселилось 800 тысяч человек. Координатором программы является МВД, но сейчас большую роль в процессе будет отведена Минпромторгу и Минтруду.

В пресс-службе Минпромторга "Известиям" сообщили, что сейчас обсуждается дальнейшее развитие той программы, которая существует с 2007 года. Пресс-служба Минтруда сообщила "Известиям", что наиболее востребованы IT-специалисты и инженерно-технические работники, и нужны они в первую очередь в регионах.

Директор Центра научно-технической, инновационной и информационной политики ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Михаил Гершман призвал создавать условия, которые позволили бы прежде всего удержать тех специалистов высокого класса, которые сейчас покидают страну. И этот процесс в дальнейшем может продолжиться из-за экономических причин — например, снижения уровня доходов, сокращения научных проектов, добавил эксперт.

Риски очередного витка "утечки умов" можно снизить, только действуя оперативно и комплексно, например, приняв пакет по поддержке IT-сектора.