Образование — вслед за военным кораблем? Бастующие педагоги рассказали, почему "им все мало"

"Выборы прошли — зарплаты испарились?!", "Зарплаты правительства — позор государства!", "Мы не так наивны, как дети!", "От поноса реформ деньги не родятся!" "Образование и здравоохранение посылают вслед за военным кораблем?!", "Мы не паразиты!"… С такими лозунгами вышли на улицу более 8000 работников образования и здравоохранения, которые на старте трехдневной забастовки вышли в голубых жилетах на организованное Латвийским профсоюзом работников образования и науки (LIZDA) шествие протеста. Портал Delfi пообщался с участниками.
"Мы требуем уважения! Почему мы должны заставлять политиков выполнять свои обещания такими методами? Цены уже давно поднялись, а зарплаты на месте. Еще и говорят, что "им все мало", — негодуют учителя из 21-й средней школы.
В пятницу правительство приняло график повышения минимальных ставок педагогам. График повышения самой низкой ставки зарплаты педагогов (кроме академического персонала) был составлен из расчета, чтобы к 2027 году средняя зарплата педагога достигла минимум 120% от средней зарплаты работающих в общественном секторе Латвии. Пересмотреть минимальные нагрузки обещали к 31 мая, а провести полную переоценку деятельности педагогов — к 31 октября.
"Я ждал если не спасибо, то хотя бы согласие с тем, что мы идем в правильном направлении. Но их реакция — еще большие забастовки и неудовлетворенность", — признался в студии Delfi TV Кришьянис Кариньш. По мнению министра Анды Чакши, повода бастовать у педагогов теперь нет.
Тем не менее профсоюз LIZDA решил не отменять трехдневную забастовку — это ответ на отношение правительства, которое тянуло четыре месяца, а потом не дало времени ознакомиться с принятыми поправками, оставив выполнение части требований под вопросом. Тем более что затеянная политиками и совершенно неподготовленная реформа содержания образования создает особые нагрузки для педагогов.
"Деньги нашли, а нагрузку не уменьшили! Ставка должна быть не больше 30 контактных часов, а лучше — 21. И столько же — на подготовку, — поясняют учителя из 21-й школы. — С новой реформой, когда нет половины учебников, нет методических пособий, приходится все уроки сочинять заново, все самим искать. Готовим к экзаменам, а до последнего момента неизвестно, что будет. В итоге в школе работаешь, дома работаешь — свои дети заброшены…"
"Да, деньги нашли в последний момент, — поддерживают коллег учителя 22-й Рижской школы. — Нет ясного планирования, нет оплаченного времени на подготовку. Обязанностей куча, но кто за это платит? С учетом новых стандартов по справедливости должно быть оплачено 20 контактных часов и 20 на подготовку в неделю — не меньше".
Многие вышедшие на улицу педагоги признались, что забастовка для них — дело чести. Ведь за три забастовочных дня они не получат ни копейки денег. По 20 евро за день простоя положено лишь членам профсоюза LIZDA, а они массово вышли из профсоюза полгода назад, когда накануне объявленной забастовки ее отменили, поверив политикам. А те пообещали в канун выборов, "переизбрались и тут же обо всем забыли". Справедливости ради, конкретно бывшая министр образования Анита Муйжниеце (Консервативная партия) переизбрана не была. Но сегодня гнев педагогов нацелен в первую очередь на премьера Кришьяниса Кариньша (он подписывал соглашение в профсоюзом и обещал, что все будет хорошо) и экс-министра финансов Яниса Рейрса.
"Все хотят хорошо жить, не только политики, — делится тревогами коллектив педагогов 49-го Рижского дошкольного учреждения. — Они нам уже не раз обещали, а потом мы ничего не получали…" "Мы хотим вернуть престиж профессии, чтобы с нами считались, — тревожится одна из воспитательниц. — Отношение политиков переносится и родителям. Они относятся к учителям дошкольных учреждений как к обслуживающему персоналу, а не как к равноправным — мы не присматриваем, а учим и воспитываем детей. Мы их очень любим. И важно говорить о взаимном уважении".
"Мы все время живем в неведении — нас услышали или нет. Уже скоро лето, а политики только спохватились. Деньги выделили, но почему не решен вопрос с нагрузкой? — возмущена педагог другого детского сада Dzirnaviņas. — Сказали, что только в конце августа мы узнаем, что с нами будет.
Сейчас ставку 1070 евро платят за 40 часов работы в неделю, из которых 36 контактных, плюс самоуправление добавляет 11 евро — брутто. На руки намного меньше. Но педагог работает в группе 12 часов в день, по очереди трудятся два педагога, получая по 0,85 от ставки. Но ведь в остальное время у нас куча обязанностей — надо готовиться к урокам, заполнять е-klase, готовить документацию — за 4 часа в неделю этого не сделать. Ставка должна быть не больше 30 контактных часов в неделю. И еще хотя бы 10 часов на подготовку".
Представители Латвийского профсоюза работников науки пожаловались, что про них уже 30 лет как забыли. Один из их плакатов красноречиво описывает ситуацию — "Финансирование высшего образования: 2008 год — 202,5 млн евро, 2022 год — 134 млн евро".
"В 2007-2008 году нам удалось добиться увеличения оплаты работников науки. В законе прописали, что надо увеличить финансирование с 0,25% от ВВП до 1,5% ВВП, — поясняют работники науки. — Но в кризис 2009 года сняли по 63% зарплат, да так и не вернули. Они не выполняют свои же Правила Кабинета министров — сейчас финансирование 0,71% от ВВП — вполовину меньше, чем по закону. А средний по Европе — 3%. Хуже нас по финансирование науки — только Мальта и Румыния".
Шествие работников образования и здравоохранения в голубых жилетах проходит с 11.00 до 15.00 по улицам Бруниниеку, Тербатас, Элизабетес, Бривибас, Вальню, Торню, Екаба до Домской площади. В нем участвуют представители Латвийской академии наук, Даугавпилсского университета, Лиепайского университета, Латвийского университета, Университета биологических наук и технологий, Латвийской академии культуры, Латвийской музыкальной академии, студенты вузов и около тысячи медиков. Манифестанты сделали остановки у Кабинета министров и Министерства образования. На Домской площади до 15.00 пройдет митинг, в котором приглашены принять участие премьер, министры и спикер Сейма.
Подробнее о том, как будет проходить забастовка (не исключено, что она продлится дольше трех дней) , чего хотят педагоги и как действовать родителям, можно прочитать здесь.
Подробнее о реакции высших должностных лиц — здесь.