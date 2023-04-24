Образование — вслед за военным кораблем? Бастующие педагоги рассказали, почему "им все мало"

"Выборы прошли — зарплаты испарились?!", "Зарплаты правительства — позор государства!", "Мы не так наивны, как дети!", "От поноса реформ деньги не родятся!" "Образование и здравоохранение посылают вслед за военным кораблем?!", "Мы не паразиты!"… С такими лозунгами вышли на улицу более 8000 работников образования и здравоохранения, которые на старте трехдневной забастовки вышли в голубых жилетах на организованное Латвийским профсоюзом работников образования и науки (LIZDA) шествие протеста. Портал Delfi пообщался с участниками.

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"Мы требуем уважения! Почему мы должны заставлять политиков выполнять свои обещания такими методами? Цены уже давно поднялись, а зарплаты на месте. Еще и говорят, что "им все мало", — негодуют учителя из 21-й средней школы.

В пятницу правительство приняло график повышения минимальных ставок педагогам. График повышения самой низкой ставки зарплаты педагогов (кроме академического персонала) был составлен из расчета, чтобы к 2027 году средняя зарплата педагога достигла минимум 120% от средней зарплаты работающих в общественном секторе Латвии. Пересмотреть минимальные нагрузки обещали к 31 мая, а провести полную переоценку деятельности педагогов — к 31 октября.

"Я ждал если не спасибо, то хотя бы согласие с тем, что мы идем в правильном направлении. Но их реакция — еще большие забастовки и неудовлетворенность", — признался в студии Delfi TV Кришьянис Кариньш. По мнению министра Анды Чакши, повода бастовать у педагогов теперь нет.

Тем не менее профсоюз LIZDA решил не отменять трехдневную забастовку — это ответ на отношение правительства, которое тянуло четыре месяца, а потом не дало времени ознакомиться с принятыми поправками, оставив выполнение части требований под вопросом. Тем более что затеянная политиками и совершенно неподготовленная реформа содержания образования создает особые нагрузки для педагогов.

"Деньги нашли, а нагрузку не уменьшили! Ставка должна быть не больше 30 контактных часов, а лучше — 21. И столько же — на подготовку, — поясняют учителя из 21-й школы. — С новой реформой, когда нет половины учебников, нет методических пособий, приходится все уроки сочинять заново, все самим искать. Готовим к экзаменам, а до последнего момента неизвестно, что будет. В итоге в школе работаешь, дома работаешь — свои дети заброшены…"