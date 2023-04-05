Обрушение дома на улице Сатеклес: Рижская дума призвала убрать территорию
Foto: LETA

Чтобы жильца дома на ул. Эрнеста Бирзниека-Упиша могли как можно быстрее вернуться домой, исполнительный директор Риги Янис Ланге призвал предприятие Bukoteks привести в порядок территорию у рухнувшего дома на улице Сатеклес и освободить ее от строительного мусора.

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На данный момент компания Rīgas namu pārvaldnieks не может привести в порядок дом пострадавших, так как необходимо освободить территорию от мусора. После этого RNP сможет организовать ремонт дома на ул. Эрнеста Бирзниека-Упиша, а средства взыскать со строителя.

Как сообщалось, в четверг, 30 марта, 14.15 в Государственную пожарно-спасательную службу поступил звонок на улицу Сатеклес в Риге, где обрушилась нежилое пятиэтажное здание.

В связи с обрушением здания жители были эвакуированы из зданий на ул. Бирзниека-Упиша 4 и ул. Бирзниека-Упиша 6. Эксплуатация части здания на ул. Бирзниека-Упиша 6 запрещена — на вход в дом упали обломки.

На этой строительной площадке ведутся запланированные застройщиком Linstow Baltic работы по возведению бизнес-центра. Генеральный подрядчик строительных работ — SIA Bukoteks.

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