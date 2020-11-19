Общественные организации хотят провести референдум в защиту “натуральной семьи”
Foto: DELFI

Ряд общественных организаций объединились, чтобы собрать подписи и инициировать референдум, призванный “укрепить институт семьи в законах”, сообщает LETA.

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Согласно сообщению на сайте Латвийской римско-католической церкви, такие негосударственные организации как фонд Moral Revolution, “Ассоциация Семья” и “Альянс Родителей” хотят укрепить институт семьи в законах. Представитель “Ассоциации Семья” Эдвинс Лочмелис считает, что недавнее решение суда Сатверсме является нападением на Конституцию, природные права и здравый смысл. Организации привлекли юристов, чтобы разработать предложение по “укреплению семьи”.

НГО планируют создать инициативу на платформе Manabalss.lv “О защите натуральной семьи”, а также собрать 150 000 подписей, позволяющие созвать референдум, указала представитель “Альянса Родителей” Айра Екабсоне.

Как уже сообщалось, Конституционный суд признал не соответствующей норму, не позволяющую обоим партнерам в однополой паре претендовать на отпуск по уходу за ребенком. Суд предписал Сейму разработать регулирование, защищающие однополые семьи.

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