Общественные вещательные организации стран Балтии призывают исключить Россию из ЕВС
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Общественные вещательные организации стран Балтии обратились к Европейскому вещательному союзу (ЕВС), призвав приостановить участие или исключить из ЕВС Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК) и "Первый канал".

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"Мы, общественные вещательные организации стран Балтии - Латвийское телевидение и Латвийское радио, Литовское национальное радио и телевидение и Эстонское общественное вещание - обращаемся к ЕВС как к нашему представителю и защитнику общих ценностей европейских общественных вещательных организаций, призывая принять быстрые и решительные действия в ситуации, когда Россия, нарушая международное право, начала войну против Украины и создала чрезвычайную угрозу для жителей Украины, ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", - говорится в заявлении.

Заявление подписали председатель правления Латвийского радио Уна Клапкалне, член правления Латвийского телевидения Иварс Приеде, председатель правления Эстонского общественного вещания Эрик Роозе и генеральный директор Литовского национального радио и телевидения Моника Гарбачяускайте-Будрене.

Общественные вещательные организации стран Балтии резко осуждают войну России против Украины. "Мы не имеем права молчать о страданиях украинцев, потому что знаем и помним боль, пережитую нашими народами. Наши страны - Латвия, Литва и Эстония - тоже были оккупированы, и мы знаем, что значит, когда народ истребляется во время войны и переживает 50 лет оккупации", - подчеркивается в обращении.

Авторы письма призывают ЕВС занять жесткую позицию и использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы поддержать и защитить народ Украины и ее независимость.

Как сообщалось, 25 февраля ЕВС заявил, что в ответ на вторжение на Украину России отказано в участии в конкурсе Евровидения, который в мае пройдет в итальянском Турине.

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LETA

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