Общество 9.maijs.lv не будет обжаловать запрет мероприятий на 9 мая
Foto: LETA

Общество 9.maijs.lv не будет обжаловать решение рижского самоуправления, в связи с которым 9 мая не разрешено проводить ни одно мероприятие возле Памятника победы в Пардаугаве. Об этом общество сообщила агентству LETA.

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В обществе считают, что в связи с поправками к Закону о проведении собраний, шествий и пикетов, проведение мероприятий в соответствии с ранее поданными заявками уже невозможно – поэтому общество не видит смысла оспаривать решения Рижского самоуправления.

На 9 мая у Памятника победы было заявлено традиционное публичное торжественное мероприятие, которое обычно проводит общество 9.maijs.lv. Еще в апреле сообщалось о том, что в этом году самоуправление не выдало разрешение на проведение этого мероприятия, а Сейм принял поправки к закону, которые по сути запрещают проводить такие мероприятия.

У памятника также собирались провести еще три митинга — два в честь павших во Вторую мировую войну в борьбе против нацистской Германии, и еще одно — осуждающее вторжение российского президента Владимира Путина в Украину.

"Ни одно из этих мероприятий не разрешили проводить в связи с угрозой общественной безопасности. А организаторы одного из митингов сами отозвали свою заявку", — рассказала пресс-секретарь Рижской думы Эдите Матусевича.

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