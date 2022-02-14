Общество больниц: сокращение бюджетных ординаторских мест негативно повлияет на регионы

Высказанная Министерством здравоохранения (МЗ) идея сократить или даже отменить оплачиваемую ординатуру для будущих врачей неблагоприятно повлияет на и без того сложную кадровую ситуацию в регионах, считают в Латвийском обществе больниц.

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Председатель правления организации Евгений Калейс указал, что вопросы резидентуры были болезненными в течение многих лет, поскольку нынешний подход и расчеты по количеству и распределению ординаторских мест по специальностям лишь частично соответствуют запросу больниц и государства, территориальному плану и необходимому количеству врачей в регионах.

"Однако недавнее заявление правительства о сокращении или даже ликвидации платных мест является необдуманным, не оговоренным с больницами и оторванным от реальных нужд. Распределение оплачиваемых мест в ординатуре не сбалансировано со спросом больниц и не выполняет базовые требования региональных госпиталей именно в контексте специализации врачей, поэтому такой шаг без дополнительных изменений принесет больше вреда, чем пользы", — указал Калейс.

В публичном пространстве прозвучала информация о том, что Минздрав призвал Рижский университет им. Страдиня и Латвийский университет пока не планировать платные ординаторские места на 2022-2023 учебный год. Однако руководители больниц говорят, что у них не было возможности участвовать в подобных дискуссиях, поэтому первые планы изменений уже вызвали сильную ответную реакцию.

С целью восполнения нехватки на обеспечиваемых государством ординаторских мест и предоставления специалистов в больницах, в регионах ищут возможности оплатить учебу врачей-ординаторов из муниципальных бюджетов, таким образом привлекая новых специалистов и обеспечивая многопрофильность и доступность медицинских услуг для местных жителей, пояснили в обществе. Это был один из механизмов для привлечения новых специалистов в регионы, но с планируемыми изменениями у регионов будет меньше возможностей его использовать.

По словам Калейса, сама программа по увеличению бюджетных ординаторских мест звучит хорошо, но если прибавка составит 40 мест, а спрос значительно выше, проблема не будет решена. Кроме того, если дальнейшее распределение бюджетных мест по специальностям не будет соответствовать реальным потребностям и не будет механизма перевода ординаторов в региональные больницы, это еще больше обострит проблему и негативно скажется на возможности региональных госпиталей по оказанию полноценной помощи пациентам.

Региональные больницы активно используют возможность оплачивать ординатуру для новых специалистов, тем самым привлекая их к работе в областях. В настоящее время в Видземской больнице работают восемь ординаторов, обучение которых оплачивает больница, в Екабпилсе — два таких специалиста, в Огрской районной больнице — семь, в Резекненской больнице — три, а в Алуксне — два специалиста, которые получили муниципальные стипендии для оплаты обучения, и это только часть региональных больниц.

Руководители больниц приветствуют намерение увеличить количество бюджетных ординаторских мест, но указывают, что это не решит проблему с нехваткой специалистов и важнее увеличить общее количество ординаторских мест, учитывать запросы больниц и более обдуманно вести разделение специальностей, чтобы обеспечить обучение недостающих специалистов, а также способствовать переводу молодых врачей в регионы.

"Мы годами боремся за справедливое распределение новых специалистов по всем латвийским больницам и за увеличение числа специалистов в целом, но по-прежнему не хватает конструктивной коммуникации по этим вопросам. Это доказывает и последнее решение, которое не было обдуманным и оговоренным с больницами, но уже прозвучало публично и вызвало беспокойство о количестве кадров в региональных больницах в будущем. Больницам важно своевременно подключаться к дискуссиям и делиться информацией о реальности в отрасли", — указал Калейс.

Он также добавил, что в случае, если правила ординатуры поменяются, важно сделать это осмысленно и внести ценные изменения, которые помогут решить проблему нехватки врачей во всей отрасли.

"Мы только рады возможным изменениям и готовы принять участие, чтобы новая система решила давние проблемы в отрасли", — отметил Калейс.