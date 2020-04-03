Общество домовладельцев: половина квартиросъемщиков просят отмены платы за жилье

Квартиросъемщики все чаще просят отменить плату за аренду, сообщает Латвийское радио. Владельцы квартир ждут помощь государства, так как на данный момент не могут законно пойти навстречу жильцам, оставшимся без дохода.

"Около 50% съемщиков просят вообще освободить от платы — не снизить, а освободить, у людей нет денег. Люди готовы оставлять квартиры, если мы не снизим плату", — рассказала глава правления Общества рижских домовладельцев Рита Беднарска.

В то же время владельцы пока не освобождены от необходимости платить за коммунальные услуги, платить налог на наем и другие налоги. Владельцы квартир просят государство временно освободить их от налога на наем, чтобы можно было помочь жильцам, оказавшимся в беде.

В отличие от предыдущего финансового кризиса в 2009 году, люди не оставляли квартиры, указала Беднарска. Многие уезжали на заработки за границу, но в квартирах кто-то продолжал жить и они продолжали платить аренду. Сейчас у людей просто нет денег.