Общество: на оформление документов и пособий для украинских беженцев уходит много времени
Foto: LETA

Украинские беженцы по-прежнему сталкиваются с бюрократическими препятствиями, из-за которых оформление всех необходимых документов и пособий занимает много времени, сообщил агентству LETA представитель общества "Поможем друг другу" Раймондс Ронис.

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Он отметил, что "Поможем друг другу" активно поддерживает всех, кто взывает о помощи. В ответ на события военного конфликта в Украине общество сразу оценило свои ресурсы и оперативно приняла решение о создании рабочей группы для обсуждения вариантов оказания поддержки беженцам.

По словам Рониса, общество оказывается беженцам всю необходимую помощь, начиная от организации поездок в Латвию и поиска жилья и заканчивая обеспечением продуктов питания, предметов гигиены, медицинской помощи и транспорта.

Также общество оказывает помощь в оформлении необходимых документов и предоставляет всю необходимую информацию и консультации, чтобы беженцы могли интегрироваться в общество.

Ронис доволен тем, что люди жертвуют многие вещи, в которых нуждаются беженцы. Затем эти вещи попадают в офис "Поможем друг другу". Список необходимых вещей можно найти на страние общества в Facebook.

"Мы оказываем всю необходимую поддержку и хотим дать им возможность жить нормальной жизнью, стабилизировать эмоциональный фон и состояние, а также помочь им вернуть радость жизни. Сейчас мы не будем подробно рассказывать о наших планах, потому что для их реализации нужны дополнительные ресурсы, которые мы активно ищем", — заявил Ронис, добавив, что беженцы больше всего нуждаются в дружеской поддержке.

По словам Рониса, многие беженцы не знают, что ждет их здесь. "Проблема заключается в том, что на оформление документов и пособий уходит много времени. Но ничего не стоит на месте. Главное — подключиться и поддержать, думая о том, какого отношения вы хотели бы к себе, если бы вдруг оказались в подобной ситуации", — сказал Ронис.

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