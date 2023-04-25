Общество "Русский голос для Латвии" проведет пикет против вмешательства России во внутреннюю политику Латвии
Foto: DELFI

Общество "Русский голос для Латвии" 29 апреля в 14:00 проведет пикет перед посольством России, протестуя против вмешательства России во внутреннюю политику Латвии.

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Как сообщается на странице общества в Facebook, недопустимы попытки России использовать русских и русскоязычных жителей Латвии для оправдания своей политики, военных преступлений и возможной агрессии против стран Балтии, сделать их сопричастными лишь на основании происхождения или родного языка. "Это совершенно неприемлемо, и мы намерены с этим бороться", — заявил руководитель общества Мартин Левушкан.

Общество "Русский голос для Латвии" однозначно осуждает недавнее заявление Госдумы РФ и всю подобную политику и риторику российского руководства и пропаганды в целом.

"Мы требуем у Кремля прекратить называть русских и русскоязычных жителей стран Балтии "соотечественниками", считать их "сферой интересов России", а также угрожать странам Балтии "защитой русскоязычного населения". Не существует таких проблем, для решения которых нам требовалась бы помощь убийц и военных преступников", — говорится в заявлении общества.

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