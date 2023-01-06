Общество самаритян начало оказывать услуги хосписа на дому

Латвийское общество самаритян начало оказывать услуги хосписного ухода на дому, сообщает LETA.

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Это пробный проект, который реализуется в сотрудничестве с Министерством благосостояния. Его цель — создать долгосрочную рабочую модель, которая будет подстраиваться под запросы и необходимость в разных регионах и давать возможность работать в ее рамках и другим компаниям, оказывающим такие услуги.

Латвийское общество самаритян — самая крупная такая компания в Латвии, ее услуги доступны в 20 регионах.

Как рассказал руководитель общества Андрис Берзниньш, основа работы общества — уважение к клиенту, качество работы и современные технологии. Каждый работник снабжен кнопкой безопасности, а планирование и учет услуг ведутся полностью в электронном виде.

Первые клиенты, которым будут оказываться услуги хосписа на дому — из Риги и окрестностей, но скоро услуга будет доступна и в Латгалии.

Необходимость получения услуг по уходу должен подтвердить консилиум врачей, который собирается либо в больнице, где находится пациент, либо на дому по запросу семейного врача.

Услуги будут оплачиваться государством и будут включать в себя не только уход за больным, но и психосоциальную реабилитацию и консультации врачей-специалистов — физиотерапевтов, эрготерапевтов, подологов, диетологов и других врачей.

Планируется, что в этом году Общество самаритян сможет оказать услуги хосписа на дому 250 людям в Риге, Рижском районе и Латгалии.