Общество "Шамир" подозревает, что Рижская дума может лишить помещений Музей Рижского гетто и Холокоста в Латвии

Общество "Шамир" прислало в редакцию Delfi письмо, в котором выражает опасения по поводу возможного скорого закрытия Музея Рижского гетто и Холокоста в Латвии.

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В сообщении для СМИ отмечается, что музей расположился в комплексе зданий Спикери в Риге 10 лет назад, благодаря заключенному между "Шамир" и Рижской думой договоре о безвозмездном пользовании. За эти годы находившаяся в плачевном состоянии территория была приведена в порядок.

22 октября этого года срок действия прежнего договора истекает, однако, как отметили в "Шамир", заседание нового созыва Рижской думы намечено на 27 октября. Это означает, что на момент принятия столичными властями решения о судьбе музея он в нынешних помещениях будет находиться уже нелегально.

"Хотя в устном порядке члены Комитета по имуществу заверяют, что нынешний договор будет продлен на месяц для дальнейшего обсуждения, мы все еще не получили официального ответа по данному решению", — отметили в "Шамир".

В Рижской думе агентству LETA пояснили, что самоуправление все же планирует дать музею временное право на нахождение на нынешней территории — с 22 октября по 22 ноября. За это время дума должна определиться с решением, продлять договор или нет.