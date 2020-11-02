Общество соцработников потребовало отставки Петравичи: их пытаются превратить в "репрессивный орган контроля"
Foto: LETA

Латвийское Общество социальных работников потребовало демиссии министра благосостояния Рамоны Петравичи "за попытки навязать соцслужбам нехарактерную для них функцию — участвовать в сборе налогов", а также "за неспособность отстаивать работников сферы благосостояния от террора со стороны Министерства финансов". Об этом Delfi сообщили представители Общества.

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Организация призывает "прекратить этот абсурд, который стравит специалистов социальной работы с жителями, у которых низкий уровень доходов".

Речь идет о готовящихся поправках к закону "О государственном соцстраховании", где для социальных работников прописана новая функция — индивидуальная работа с самозанятыми и плательщиками налога с микропредприятий, получающими меньше минимальной зарплаты (500 евро со следующего года). Общество подчеркивает, что при разработке этих нововведений Минблаг не проводил дискуссий с представителями сферы.

Сами соцработники считают предложение министерства "не соответствующему трудовому профилю заданию, которое приводит к деградации профессии", так как налогоплательщикам придется обращаться в социальную службу, чтобы доказать, что их доходы действительно не превышают размер минимальной зарплаты и пройти все пункты бюрократического процесса.

"Это существенно трансформирует суть социальной службы, превращая ее и специалистов социального труда из тех, кто оказывает поддержку, в репрессивный орган контроля", — волнуется Общество.

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