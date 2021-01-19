Общество ветеринаров призывает долго не гулять на морозе с собаками и не выпускать котов

Долгое пребывание на морозе, особенно при ветре и повышенной влажности, может быть опасным для жизни животного, предупреждает Латвийского общество ветеринаров.

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Как ветеринары объяснили агентству LETA, при морозе от минус 10 градусов и сильном снегопаде собак стоит выводить только тогда, когда им необходимо справить естественную нужду, а котов лучше вовсе не выпускать из помещения.

После прогулок лапы животных нужно почистить от снега, льда и налипшей грязи, а лучше всего выводить их гулять в специальной обуви. Перед прогулкой можно намазать лапы защитным кремом или вазелином, а после прогулки их смыть.

В то время, когда длительные прогулки невозможны, собакам следует давать меньшие порции еды, чтобы не провоцировать ожирение и проблемы со здоровьем. Кроме того, следует убедиться, что спальное место животного находится в тепле и не на сквозняке.

Что касается тех животных, что живут на улице, то в мороз им нужно находиться в каком-то помещении, если не в доме, то в сарае или в гараже. Спальное место такого животного должно быть оборудовано толстым ковром или мешком с сеном. Таких животных зимой нужно кормить больше, потому что они тратят больше калорий, поддерживая тепло. Нужно следить, чтобы их питьевая вода не замерзала, а на теле не появлялось следов обморожения. Обычно они бывают на лапах и на ушах.

Автовладельцам нужно следить, не забрались ли бездомные животные под машину — для них это источник тепла. Важно также следить, чтобы у животных не было доступа к антифризу — он для них смертельно ядовит даже в небольших дозах.