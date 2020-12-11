Общество врачей: непонятно, почему чрезвычайную ситуацию в больницах не объявили раньше
Foto: F64

Еще месяц назад было достаточно признаков того, что в медицинской сфере пора вводить чрезвычайную ситуацию, и непонятно, почему правительство сделало это только вчера, заявил в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 вице-президент Латвийского общества врачей Роберт Фурманис.

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По словам Фурманиса, если почитать базу нормативных актов и сравнить с текущей ситуацией в медицинской отрасли, то понятно, что объявлять чрезвычайную ситуацию в медицине можно было еще месяц назад или даже раньше. "Меня беспокоит, какие последствия может вызывать такое промедление", — добавил он.

Большие больницы уже перегружены, и Фурманиса беспокоит, что будет через неделю или две. "Я вижу, что большая часть общества соблюдает введенные государством меры безопасности, это делают мои близкие и хорошие знакомые, но параллельно с этим, несмотря на все меры безопасности, вирус распространяется довольно широко", — высказал опасения Фурманис.

Он напомнил, что параллельно с распространением коронавируса люди продолжают получать травмы, попадать в аварии и болеть другими заболеваниями, поэтому нагрузка на медиков только растет. Кроме того, дети, которые проводят больше времени дома, чаще получают травмы.

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