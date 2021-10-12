Общество врачей: Решения правительства не будут иметь желаемого эффекта

Решения правительства в связи с ограничением распространения Covid-19 не будут иметь желаемого эффекта. Кроме того, в нынешней ситуации сложно найти диалог с Кабинетом министров, заявил в интервью передаче "Утренняя Панорама" на Латвийском телевидении вице-президент Латвийского общества врачей Роберт Фурманис. Об этом пишет Lsm.lv.

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На этой неделе в силу вступили режим чрезвычайной ситуации и ряд ограничений для сокращения распространения коронавируса в Латвии. Фурманис уверен, что в Латвии стоило ввести более строгие ограничения.

"На наш взгляд эти принятые решения и ситуация в стране не будут иметь желаемого эффекта и не окажут существенного влияния на уменьшение заболеваемости", — заявил вице-президент общества.

Медики все еще стоят на своем: они уверены, что необходимо сократить контакты людей на 40-60%. Это означает жесткие ограничения как для привитых, так и для непривитых жителей.

Фурманис подчеркнул, что на данный момент ситуация в сфере здравоохранения уже катастрофическая, и она такой останется.

Общество врачей на данный момент не видит возможности разговора с правительством, поскольку диалог не происходит. Фурманис напомнил, что в Совете по кризисному управлению участвовала рабочая группа экспертов, однако ее мнение не было принято во внимание.

Также Фурманис указал, что фактически врачи должны будут брать на себя ответственность решения о том, каким пациентам оказывать лечение. По его словам, правительство не приняло регламент о том, как должны действовать врачи, если помочь всем пациентам становится невозможным.

Фурманис подчеркнул, что, согласно прогнозам эпидемиологов, ситуация в больницах сможет улучшиться только к Рождеству или уже после Нового года.