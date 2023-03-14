Общество врачей: снова началась "утечка" за рубеж работников сферы здравоохранения

Свежий опрос показал, что 11% молодых врачей собираются уезжать из Латвии. Об этом в интервью "Утренней панораме" сообщила президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце.

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Она пояснила, что сейчас снова наблюдается "утечка из сектора" врачей, медсестер и других работников сферы здравоохранения. Свежий опрос показал, что 11% молодых врачей "точно собрались уезжать из Латвии", в свою очередь, 25% - начали об этом думать.

"В соответствии с основными установками в сфере здравоохранения до 2027 года, в этом году должны были добавить 306 миллиона евро, которые мы просили. Из этой суммы нам выделили лишь 88 миллионов евро", - отметила Айзилниеце.

Как уже сообщалось, c 1 апреля средняя зарплата медицинского персонала увеличится на 120 евро до налогообложения (брутто). Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) достиг договоренности с Министерством здравоохранения о повышении средней заработной платы работникам здравоохранения, и соглашение закреплено в формате Национального трехстороннего совета по сотрудничеству.

Первоначально Минздрав предложил повышение на 3,7% для врачей, 6,2% для медсестер, акушерок, помощников врачей и 9,8% для младшего персонала (помощники медсестер, водители бригад Службы неотложной медицинской помощи). ЛПРЗСУ отклонил предложение как не соответствующее реальной ситуации.

Затем было достигнуто компромиссное соглашение, которое предусматривает повышение средней заработной платы медицинского персонала на 120 евро (брутто) с 1 апреля 2023 года. Таким образом, средняя заработная плата врачей увеличится на 6,1%, среднего персонала — на 10,1%, младшего персонала — на 16,1%. С другой стороны, средняя заработная плата работников отрасли, не являющихся медицинским персоналом (вспомогательного персонала) увеличится на 22,76 евро.

Кроме того, соглашение предусматривает, что в случае выделения отрасли дополнительных средств в текущем году будут возобновлены переговоры о повышении средней заработной платы врачей и вспомогательного персонала.