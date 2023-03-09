Общество врачей: в Латвии не хватает 300 врачей и 8000 медсестер

В настоящее время в Латвии не хватает 300 врачей и 8000 медсестер, отметила сегодня на организованной Olainfarm конференции "Здоровье. Безопасность. Фармация" президент Латвийского общества врачей (ЛОВ) Илзе Айзсилниеце.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Глава ЛОВ подчеркнула, что социально-экономический рост страны невозможен без здоровых и активных жителей, а на них влияет финансирование отрасли здравоохранения.

"Здравоохранение не просто тратит, оно служит инструментом для поддержания здоровья людей и рабочей силы", — сказала Айзсилниеце.

Она сообщила, что в прошлом году на медицинское обслуживание одного жителя в Латвии государство тратило 1369 евро, в Эстонии — 2400 евро, в Литве — 2100 евро. По сравнению с Латвией, в Эстонии и Литве продолжительность жизни и период экономически активной жизни населения выше, что, как подчеркивает председатель ЛОВ, также способствует экономическому развитию страны.

При этом Айзсилниеце пояснила, что в будущем инвестиции в развитие и доступность медицины не сократятся, на что во многом влияют цены на технологии и медикаменты.

Комментируя принятый госбюджет, Айзсилниеце сказала, что он "позволит догореть последним уголькам". Она выразила надежду, что в будущем Латвия сможет создать страну и систему здравоохранения, где люди будут жить в здоровой среде и формировать свое будущее и будущее своих детей.

Вице-президент Ассоциации сельских семейных врачей, семейный врач Айнис Дзалбс в ходе дискуссии отметил, что, наряду с инвестициями в развитие медицины и фармацевтики, важно вкладывать средства в образование и науку. В том числе необходимо увеличить численность оплачиваемых должностей врачей-ординаторов для решения проблемы нехватки специалистов.

Председатель правления Детской клинической университетской больницы Валтс Аболс заявил, что необходимо укреплять стабильность системы здравоохранения. По его словам, если дефицит медсестер не сократится, возникнет неравенство в доступности здравоохранения и каждый сам понесет ответственность за свои шансы на выживание.

Директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков в ходе дискуссии подчеркнул, что не менее важно инвестировать не только в технологии, но и в меры профилактики и информирования населения о влиянии привычек на здоровье.

Среди профилактических механизмов Перевощиков упомянул не только повышение уровня просвещенности и общего понимания, но и фармацевтические мероприятия, например, вакцинацию, которые в долгосрочной перспективе позволяют не допустить увеличения числа заболевших, особенно в кризисных ситуациях, таких как пандемия.