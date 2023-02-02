Общество Zolitūde 21.11 подаст в суд на государство

Представляющее интересы пострадавших в Золитудской трагедии общество Zolitūde 21.11 планирует подать гражданский иск против государства за то, что в то время, когда случилось обрушение магазина, в Латвии не была создана эффективная система надзора за строительством. Об этом в интервью передаче "Утренняя панорама" на LTV рассказала руководитель общества Регина Лочмеле (сопредседатель "Согласия").

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Обращение в суд с новым иском произойдет тогда, когда все три инстанции полностью завершат рассмотрение уголовного дела и их решение вступит в силу. По словам Лочмеле, из решения судов как первой, так и второй инстанции следует, что в Латвии на момент Золитудской трагедии не было эффективной системы надзора за строительством. Общество собирается потребовать и финансовой компенсации, но сумма не будет большой.

"Требование денег — не главное, главное — добиться справедливого суда", — подчеркнула Лочмеле.

Как сообщалось, в конце января Рижский окружной суд огласил решение апелляционной инстанции по делу о Золитудской трагедии. Как и суд первой инстанции, Рижский окружной суд постановил, что виновен только один из обвиняемых по делу — строительный инженер Ивар Сергетс. Остальные были оправданы. Решением суда недовольны и прокуратура, и потерпевшие.

21 ноября 2013 года в Золитуде обрушился магазин Maxima. 54 человека погибли, десятки получили тяжелые травмы. Строительные эксперты пришли к выводу, что была неправильно высчитана нагрузка на конструкции крыши.