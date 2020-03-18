Обществу защиты животных Ķepu-ķepā нужна помощь: не на что лечить больных животных

Общество защиты животных Ķepu-ķepā оказалось в сложном финансовом положении: брошенных на произвол судьбы и оставленных без помощи животных все больше, а лечить больных и травмированных кошек и собак не на что.

"Сейчас у общества есть запас продуктов на две недели. Услуги ветеринара требуются каждый день. Плюс карантин, который обязаны соблюдать и мы, так как находимся в группе риска. В такой ситуации, трудной для всех, неловко о чем-то просить, но нам необходима Ваша поддержка, чтобы животные тоже смогли пережить это безумное время. Чтобы они не остались без медицинской помощи, чтобы голос просящего был услышан, чтобы им не пришлось умирать", — обратилась к жителям Латвии учредитель Общества защиты животных Ķepu-ķepā Гундега Бидере.

Она также предоставила небольшой обзор по ситуации последних недель: "Дора — метис азиата. Была привязана на цепь, подкожные паразиты, чесотка, обезвоженная, голодная, с отвратительными результатами анализов.

Ремба — щенок со сломанной лапой. За эту неделю дважды был у ветеринара. Повторный рентген, потому что под покровом ночи перегрызла шину на ноге. И защитный воротник на голове не помог.

Криксите — собака, хозяйка которой в пансионате и нет никого, кто мог бы отвести собаку к врачу. Да и финансов не хватает. А огромная опухоль дает о себе знать. Одна операция прошла успешно, впереди еще одна, так как площадь опухоли слишком велика, чтобы сделать все под одним наркозом.

Какой-то мужчина звонит: заберите, пожалуйста, котов моего отца. Он в больнице с онкологией, домой не вернется. 5 котов, очень давно не видевших ветврача. Сын оплатил кастрацию и вакцинацию, но котам необходимо лечение. К примеру, по очистке текущих глазок. Все кошки страдают диареей, длительный острый панкреатит.

Мы не хотим сдаваться этому хаосу. Дорогие наши друзья, я надеюсь, вам не все равно, что будет с ними. Хочу верить, что в нас не исчезла человечность вместе с гречкой с полок магазинов. Никто, кроме нас с вами, им не поможет. Их судьба в наших с вами руках.

Времена нынче непростые, но я верю, что мы вместе, по крупинке, соберем сумму, необходимую на оплату долгов за корм и медицину. Что возьмемся за руки и вместе поможем им найти дом и любящих хозяев.

Мне не хочется верить, что из-за этого чертова вируса мы превратимся в бессердечных монстров, способных пройти мимо тех, чье существование на этой земле зависит только от нас. От каждого из нас. Я уверена, что вместе мы переживем этот кризис, и он не станет причиной закрытия организации. В противном случае это означало бы только одно", — резюмировала Гундега Бидере

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