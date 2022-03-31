Общие собрания собственников квартир разрешено проводить в электронной среде
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Сейм сегодня в окончательном чтении принял с поправки к закону о квартирной собственности, которыми внедряется возможность проводить общие собрания собственников квартир также в электронной среде.

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Изменения предусматривают, что собственники квартир смогут участвовать в общем собрании дома в том числе дистанционно, а также проводить собрания частично дистанционно. Электронный функционал планируется обеспечить в Информационной системе строительства. До сих пор общие собрания проводились только в очном режиме.

Возможность для собственников квартир встречаться дистанционно позволит им быстрее и эффективнее принимать решения по важным для жителей дома вопросам, а также позволит принимать участие в собрании тем собственникам квартир, участие которых может быть затруднено по разным причинам, например, из-за двигательных нарушений, сказано в аннотации к принятым изменениям.

Используя электронную среду, собственники квартир получат возможность заранее проголосовать по вопросам повестки дня очного собрания, если по каким-либо причинам принять участие в очном собрании в указанную дату не удастся.

Кроме того, в Информационной системе строительства можно будет проводить дистанционные опросы жильцов домов. Если опрос будет проводиться по-прежнему — в письменной форме — то его результаты будет необходимо внести в Информационную систему строительства.

Сегодня в окончательном чтении Сейм также принял соответствующие поправки к закону об управлении жилыми домами, которыми предусмотрено, что с 1 марта 2023 года управление делами дома во всех многоквартирных жилых домах будет осуществляться в Информационной системе строительства.

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