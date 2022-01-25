Общий долг клиентов Rīgas siltums с октября по декабрь превысил 15 млн евро

За нынешний отопительный сезон — с октября по 21 декабря — клиенты Rīgas siltums задолжали за теплоснабжение в общей сложности более 15 млн евро. Примерно 82% счетов уже оплачены, сообщила LETA представитель Rīgas siltums Линда Ренце.

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По ее словам, платежная дисциплина существенно не ухудшилась. В то же время Ренце отметила, что ситуация с оплатой счетов и общим долгов клиентов меняются ежедневно.

"Мы очень благодарны клиентам, которые своевременно рассчитываются за предоставленные услуги. Мы понимаем, что сейчас всем нелегко, цены на энергоресурсы растут повсюду. Мы сделали со своей стороны все, чтобы удержать тариф — проводили своевременные закупки, диверсифицируя топливо, перестраивали старые, неэффективные теплосети", — пояснила Ренце. Предприятие, по ее словам, следует зеленому курсу и сейчас 50% теплоэнергии производится при использовании возобновляемых энергоресурсов.

У Rīgas siltums большие планы на ближайшие годы, которые стабилизируют цену на тепло и сделают ее все более и более устойчивой.

Ренце пояснила, что Rīgas siltums производит только 30% тепла, необходимого для Риги, и компания может влиять на эффективность производства только, если речь идет об этом объеме. В свою очередь, 70% тепла предприятие закупает у независимых производителей, и крупнейший такой производитель — Latvenergo. Остальное тепло производится другими независимыми производителями, в основном с использованием возобновляемых источников энергии.

Представитель компании также сообщила, что предприятие Rīgas siltums взяло краткосрочные кредиты на сумму 29 миллионов евро, чтобы рассчитаться с поставщиками топлива и тепла.

Оборот Rīgas siltums в прошлом финансовом году, который длился с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года, составил 151,874 млн евро, что на 2,1% больше, чем годом ранее. Прибыль, по информации Firmas.lv, компании увеличилась в 11,6 раза — до 15,6 млн евро, сообщает агентство LETA.

49% капитала предприятия принадлежит Рижской думе, 48,99% — Латвийскому государству, 2% — SIA Energijas risinājumi.RIX, 0,005% акций принадлежит АО Latvenergo.