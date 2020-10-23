ОБСЕ: 75% латвийских 15-летних школьников знают про голод и бедность в мире, 72% могут рассказать о равноправии полов

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) опубликовала результаты Международной программы оценки школьников PISA 2018, по результатам которой в модуле глобальной компетенции 15-летние школьники Латвии заняли 497 пунктов, заняв 9 место из 27 стран.

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В частности, выяснилось, что более 75% латвийских школьников знают о глобальной проблеме голода и бедности, 72% осведомлены о том, как обстоят дела с равноправием полов в различных частях мира. Также 75% указали, что могут "легко или с небольшими затруднениями" разъяснить проблему изменения климата на Земле и влияние этого процесса на различные страны. 58% могут рассказать, каким образом экономическое развитие влияет на окружающую среду, пришла к выводу ОБСЕ.

В целом глобальная компетенция 15-летних латвийцев признана соответствующей среднему уровню всех стран-участниц ОБСЕ. Самые высокие познания — у подростков из Сингапура, Канады и китайского Гонконга.

Однако в исследовании указывается, что по одному показателю латвийские 15-летние школьники опережают представителей всех других стран — 93% из них в быту используют два и более языков. Ближайшие конкуренты в данном вопросе — Хорватия, Мальта и Эстония.