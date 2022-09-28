Обстановка накаляется. МИД еще раз призывает латвийцев не посещать или покинуть Россию

"Призываем людей, имеющих государственную принадлежность к Латвии не посещать Россию, а тех, кто сейчас в России по возможности быстрее выехать!", — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Латвии. К этому же в Twitter призвал глава МИД Эдгар Ринкевич ("Новое Единство").

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Ринкевич подчеркнул, что это повторный и настойчивый призыв, поскольку международная обстановка накаляется.

❗️Ņemot vērā starptautiskās situācijas saasināšanos, atkārtots un uzstājīgs aicinājums👇 pic.twitter.com/HHANQTcfjC — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 28, 2022

МИД призывает латвийцев не посещать Россию с учетом введенных против РФ международных санкций, возможного ухудшения ситуации с безопасности, а также ограниченными возможностями выехать.

Как говорится на сайте МИД, Служба государственной безопасности (СГБ) предупреждает латвийцев о рисках столкнуться с разведкой при пересечении границы России или Беларуси и призывает всех, кто должен пересечь границу границы указанных стран проявлять осторожность. Также спецслужба призывает обращаться в СГБ, если при пересечении границы происходят необычные усиленные проверки и допросы — допрашиваемый находится в штатском, не в форме пограничника, задает вопросы, которые не относятся к компетенции пограничника, а носят частный характер. Также следует встревожиться, если ему дают номер телефона, по которому он должен позвонить в следующий раз, когда он прибудет в данную страну.

Согласно разъяснению Государственной погранслужбы России и МИД России, иностранцы, в том числе граждане Латвии, временно пребывающие в России, могут покинуть страну, пересекая российско-латвийскую границу. Министерство иностранных дел призывает перед отъездом связаться с пограничниками Латвии и России по поводу действующих ограничений, чтобы при пересечении границы не было препятствий на вашем пути.