Обсуждается раскол Attīstībai/Par!: партии могут стартовать на выборах в 14-й Сейм отдельно
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В Движении Par! идет сбор подписей 1/10 членов партии, настаивающих на решении о выходе Par! из правительственного объединения Attīstībai/Par! (AP!) и об отдельном старте Par! на выборах в Сейм, свидетельствует неофициальная информация агентства LETA.

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Если нужное количество подписей — 10% от всех членов партии будет собрано — то Par! будет вынуждено созвать внеочередной конгресс, на котором будут решаться вопросы о сотрудничестве с партией Latvijas attīstībai.

Спустя полтора часа после публикации этой информации председатель Par!, министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил, что сегодня вечером правление партии собирается на очередное заседание, на котором будут обсуждаться все эти вопросы.

Поводом для ухудшения отношений внутри правительственного объединения двух Attīstībai/Par! стал конфликт мэра Риги Мартиньша Стакиса (представлял Par!) и главы Министерства окружающей среды и регионального развития (VARAM) Артура Томса Плешса (Latvijas attīstībai). Министр отказался согласовать территориальную планировку Риги, что возмутило мэра столицы, заявившего, что VARAM приостановил развитие города на десять лет, в том числе, создал препятствие для притока инвестиций.

Позже Мартиньш Стакис объявил о выходе из состава Par!, поскольку это единственный способ не состоять в объединении с Latvijas attīstībai.

В пятницу лидер Par!, министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил, что депутаты от Par! продолжат работу во фракции объединения Par! в Сейме.

Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") сказал, что коалиция в Рижской думе стабильна, опирается по-прежнему на 38 из 60 голосов депутатов. О каких-либо изменениях до парламентских выборов (пройдут в октябре этого года) речь не идет, сказал политик.

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