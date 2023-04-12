Обсуждаются возможности восстановления железнодорожного сообщения между Латвией и Литвой
Foto: LETA

Руководство латвийского государственного оператора пассажирских поездов Pasažieru vilciens в среду встретилось с представителями литовского государственного оператора пассажирских поездов LTG Link, чтобы продолжить длящиеся уже пару лет переговоры о возобновлении движения пассажирских поездов между двумя странами.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В ходе переговоров рассматривались такие возможные маршруты, как Рига-Даугавпилс-Вильнюс, Рига-Шяуляй-Вильнюс, а также Рига-Шяуляй.

Стороны договорились разработать еще более детальные расчеты и прогнозы возможных маршрутов, чтобы унифицированное предложение могло быть представлено правительствам для принятия решения по возобновлению пассажирского сообщения поездами между Латвией и Литвой уже в 2024 году.

Председатель правления Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис заявил, что при создании любого маршрута необходимо тщательно выбрать его этапы, чтобы маршрут был нужным пассажирам и экономически оправданным. Поэтому Pasažieru vilciens предлагает продлить существующие рейсы из Даугавпилса в Вильнюс и из Елгавы в Шяуляй. Это обошлось бы латвийскому государству намного дешевле, чем другие возможные маршруты. Решать, какие предложения поддержать или отклонить, уже будут правительства Латвии и Литвы.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Что нужно подростку, чтобы успешно и без стресса выучить учебный материал
Что нужно подростку, чтобы успешно и без стресса выучить учебный материал
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
Будни курьера — какие они?
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома