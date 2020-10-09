Обвиняемые в мошенничестве Тамужс и Закатистов своей вины в суде не признали

Обвиняемые в мошенничестве председатель парламентской фракции KPV LV Атис Закатистов и предприниматель Виестур Тамужс своей вины в суде не признали.

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Тамужс заявил, что ему вообще неясно, на каком основании возбуждено дело.

Как сообщалось, уголовное деле заведено о мошенническом получении 26 620 евро у Eco Baltia grupa и попытке получить еще 2420 евро.

Также начат процесс о применении мер влияния к юридическому лицу.

Согласно обвинению, в 2016 году Закатистов вместе с Тамужсом договорились о получении мошенническим путем денежных средств у Eco Baltia grupa, дочернего предприятия Eco Baltia, в целях финансирования деятельности Закатистова как представителя политической партии. Тамужс информировал председателя и члена правления Eco Baltia о необходимости получить консультации Закатистова по стратегическим вопросам, уже заранее зная, что консультации фактически не будут предоставлены. В соответствии с договорами, которые были заключены между Eco Baltia grupa и принадлежащим Закатистову Per capita, в период с июня 2016 года по май 2017 года он должен был предоставить консультации по изменениям в организации управления компанией и политике в сфере экологии, устойчивого развития и экономии ресурсов.

Хотя консультации фактически не предоставлялись, Закатистов каждый месяц подавал Eco Baltia grupa счет для их оплаты, а Тамужс не информировал руководство предприятия о том, что предусмотренные консультации не предоставляются.

В целом Eco Baltia grupa перечислила на счет Per capita 26 620 евро. Последний счет на сумму 2420 евро предприятие не оплатило, так как руководство компании заподозрило, что заключенный договор о консультациях используется для незаконного финансирования политической партии.