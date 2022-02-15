Объявили даты Вселатвийского праздника танца и песни 2023

Правительство сегодня утвердило распоряжение о проведении XXVII Вселатвийского праздника песни и XVII праздника танца, согласно которому праздник будет проходить с 30 июня по 9 июля 2023 года, сообщила представитель Латвийского национального культурного центра (ЛНКЦ) Линда Эртмане.

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Министр культуры Наурис Пунтулис подчеркнул, что традиция проведения праздников песни и танца в 2023 году отметит 150-летие — это важный поворотный момент во всеобъемлющем уникальном движении, объединяющем и вдохновляющем людей на протяжении веков, на любом повороте истории.

"Эпидемиологические обстоятельства стали беспрецедентным вызовом сохранению традиции и процессу ежедневной подготовки, имеющему первостепенное значение. Сейчас приложены все усилия, чтобы праздник состоялся в следующем году: выделено дополнительное единовременное финансирование руководителям коллективов, обеспечены 320 тысяч самотестов на Covid-19, а с 1 марта можно будет возобновить полноценный процесс подготовки, чтобы следующим летом мы все смогли пережить незабываемый праздник", — сказал министр.

Закон о празднике песни и танца предусматривает, что Вселатвийский праздник песни и танца проводится каждые пять лет.