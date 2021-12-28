Объявлен "Человек Европы в Латвии": им стал экс-директор Рундальского дворца

Сегодня, 28 декабря, на церемонии вручения награды "Человек Европы в Латвии" был объявлен обладатель титула в 2021 году — искусствовед, художник и бывший директор Рундальского дворца Имант Ланцманис.

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Как сообщила агентству LETA генеральный секретарь организации "Движение Европы в Латвии" Лиене Валдмане, победитель определен путем публичного голосования. Тем самым выражается благодарность человеку, который внес значительный вклад в укрепление европейских ценностей в Латвии и создание положительного имиджа Латвии в Европе.

Предлагалось проголосовать за одного из трех кандидатов, набравших наибольшее количество голосов: Ланцманиса, журналистку, соучредителя независимого центра журналистских расследований Re: Baltica Ингу Сприньге и директора Краславской средней школы Варавикснес Марию Мицкевичу.

В своем выступлении Ланцманис говорил об истории Рундальского дворца и его достижениях на международном уровне. Например, в этом году французский сад дворца получил приз European Garden Award в категории "Управление или развитие исторического парка или сада".

Ланцманис подчеркнул, что Латвия — не какая-то маленькая и ничтожная страна, которая переживала тяжелые времена в своей истории. Латвия — это полностью европейская территория с культурой и культурным наследием европейского уровня. Он подчеркнул важность не только наследия, но и людей, работающих в этой области.