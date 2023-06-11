Объявлен конкурс на должность директора Елгавской пятой средней школы

Елгавское городское самоуправление на конкурсе выберет директора Елгавской 5-й средней школы, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

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Основными обязанностями должности директора являются руководство работой школы, организация и обеспечение педагогического процесса, обеспечение перехода на обучение на латышском языке, принятие решений по хозяйственному и целевому использованию финансовых и материальных ресурсов школы и т.д.

Претенденту необходимо имет образование в соответствии с нормативными актами, не менее пяти лет опыта преподавания в сфере образования и/или управления образованием, знание и понимание вопросов финансирования образовательного учреждения и бюджетного планирования, знание государственного языка на высшем уровне и другие навыки.

Предлагаемая ежемесячная зарплата директора составит 2000 евро до вычета налогов.

Нынешний директор Елгавской 5-й средней школы Нателла Селищева покинула занимаемую должность по собственному желанию.