Объявлен конкурс на три места в правлении Rīgas siltums, зарплата — 5800 евро

До 17 сентября можно подать заявку на одно из трех свободных мест в правлении муниципального предприятия Rīgas siltums, сообщает LETA.

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Предприятие ищет членов правления с разными компетенциями — управление и содержание теплосетей, содержание и развитие объектов производства теплоэнергии, а также разработка стратегий и создание нового бизнеса.

От кандидатов ожидают высшего уровня знания латышского языка и знания английского языка не ниже уровня B2. Они должны иметь высшее академическое или профессиональное образование в одной из сфер — инженерные науки, естествознание, управление, финансы и экономика, юриспруденция или аналогичной сфере. Докторская степень или магистр в этих сферах будет считаться преимуществом.

Кроме того, у кандидатов должны быть как минимум три года опыта на руководящей должности в сфере энергетики или развития бизнеса, либо в руководстве общества капитала. Претенденты должны иметь безупречную репутацию.

Зарплата на этих должностях составит 5800 евро до уплаты налогов.

Претенденты должны до 17 сентября подать заявку, указав свою мотивацию и соответствие критериям. На последнем этапе отбора им будет необходимо представить свое видение будущего компании.