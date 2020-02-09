Объявлен конкурс на закупку мебели для юрмальской резиденции президента Латвии

Госкомпания Valsts nekustamie īpašumi объявила конкурс за закупку и установку мебели для юрмальской резиденции президента Латвии, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками (БНЗ).

Претенденты должны подать предложения в системе электронных закупок до 17 февраля.

В резиденции будут установлены комплект мягкой мебели для формальных и неформальных переговоров, столы, стулья, кресла, полки и встроенная мебель.

Основными критериями на конкурсе являются цена и срок гарантии на мебель, а планируемый срок выполнения договора - со 2 марта по 1 мая.