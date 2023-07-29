Объявлен новый конкурс на 42 тысячи евро для информирования о государственности Латвии

Рига, 29 июля, ЛЕТА. Министерство культуры повторно объявило заявку на участие в конкурсе по просвещению общественности о становлении и развитии латвийской государственности: в установленный срок заявки от потенциальных заинтересованных лиц не поступили.

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На конкурс можно подать заявку на финансирование в размере 42 000 евро.

Ожидается, что "победитель конкурса должен будет организовать общественно-просветительские мероприятия, способствующие пониманию общественностью становления и развития латвийской государственности, в том числе преемственности государственности и социально-экономических последствий советской оккупации", сообщает Минкульт.

Необходимо будет организовать мероприятия, способствующие пониманию общественностью участия различных социальных групп в важнейших исторических событиях Латвии, а также обеспечить регулярный обмен информацией, коммуникацию и гласность о проводимых просветительских мероприятиях.

От претендентов ожидается регулярное размещение информации о проводимых мероприятиях на сайте организации, использование различных общедоступных образовательных материалов, обеспечение публичности мероприятий с охватом как можно большего числа слоев общества.

Источником финансирования являются 14 000 евро в год, предусмотренные для проведения конкурса в рамках подпрограммы государственного бюджета Минкульта "Осуществление мер социальной интеграции". Продолжительность задач составляет три года.

В конкурсе могут участвовать ассоциации или фонды, которые работают в сфере латвийской истории или в сфере сохранения общественной памяти, и осуществляют общественно-просветительскую деятельность не менее двух лет.

Согласно информации на сайте Минокультуры, желающие могут подать заявки до 24 августа 17:15.