Объявлен прием на бесплатные курсы латышского языка для сдачи экзамена
Foto: LETA

Открыт прием заявок на бесплатные курсы латышского языка для иностранцев. Обучение будет проходить удаленно (онлайн), начало занятий уже с 18 августа.

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Курсы организует Общество непрерывно образовательной, культурной и научной коммуникации "Парк интеллекта" Даугавпилсского университета. На обучение приглашают граждан третьих стран, в том числе России, Беларуси, Армении, Таджикистана и др. Подать заявки могут лица с 13 лет, которые получили право проживания на территории Латвии, а также лица, нуждающиеся в международной защите (беженцы, лица, получившие альтернативный статус, и лица, ищущие убежище).

Как пояснили порталу Delfi организаторы курсов, на первом этапе будет сформировано две группы в зависимости от уровня владения латышским языком. Занятия будут проходить дважды в неделю по вечерам (в рабочие дни). Слушателям овладеть языком помогут опытные вузовские педагоги, используя современную методику.

Цель курсов — подготовка к сдаче экзамена по государственному языку Государственного центра содержания образования (VISC).

Заявки принимают до 11 августа 2023 года по телефону (28133614 и 26851778) или по электронной почте (kursidu@inbox.lv).

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