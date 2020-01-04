Объявлено оранжевое предупреждение: в Курземе усилился ветер

В субботу утром в Курземе существенно усилился западный ветер, в Лиепайском порту скорость его порывов достигает 26 метров в секунду, свидетельствуют данные метеорологических станций.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии ранее объявил в Курземе оранжевое предупреждение об ожидаемом на побережье сильном ветре. Самый сильный ветер, согласно прогнозу, в Курземе ожидается до 11 часов.

В других районах страны в первой половине дня скорость порывов западного, юго-западного ветра составит до 14-19 метров в секунду.

В субботу утром в Латвии стоит преимущественно облачная погода. Местами обледенели дороги. Также местами идут кратковременные дожди, а температура воздуха составляет +1..+5 градусов.

В Риге юго-западный ветер дует со скоростью 10-13 метров в секунду, а температура воздуха составляет +4 градуса.