Объявлены конкурсы на должности членов правления Rīgas namu pārvaldnieks и Rīgas ūdens

Рижская дума объявила конкурсы на должности членов правления муниципальных предприятий Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) и Rīgas ūdens, сообщил агентству LETA представитель исполнительного директора Риги Гунтис Карклиньш.

Планируется, что в правлении каждого из предприятий будет по три члена. Заявки на конкурс принимаются до 8 июня.

Кандидаты должны быть ориентированы на развитие, обладать стратегическим видением, навыками планирования и организации, чувством ответственности. Также для претендентов установлены требования по профессиональному опыту в финансовых вопросах, области аудита, внутреннего контроля, разработки стратегий, корпоративного управления и др. в зависимости от обязанностей конкретного члена правления.